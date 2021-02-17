شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..مصطفى محمد الأناكوندا المتألق في الدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة بعد الأخرى يثبت نجم الفراعنة ونادي الزمالك المعار إلى فريق جالاطة سراي التركي، مصطفى محمد، أنه يستحق اللعب في أفضل الدوريات الأوروبية بعد تألقه اللافت مع فريقه الجديد، ليسجل في أول 4 مباريات متتالية يشارك فيها بالدوري التركي، لاسيما وأن أهدافه جاءت مؤثرة بنسبة كبيرة في صدارة جالاطة سراي لمسابقة الدوري.

وسجل مصطفي محمد هدفين من ضربتي جزاء مع جالطة سراي كانت الاولى أمام فريق قاسم باشا في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الأحمر والأصفر بنتيجة 3-0 والثانية في مباراة قاسم باشا والتي فاز بها جالطة سراي بهدفين مقابل هدف، وأصبح فريق جالطة سراي هو أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء خلال الموسم الحالي في الدوري التركي ولم يخطئ أي لاعب في تنفيذها.

مصطفى محمد بدأ بداية رائعة لمسيرته مع فريق يلو ريد ةواصل النجم المصرى تألقه بعد أن نجح فى قيادة فريقه لتحقيق فوزا قاتلا على ضيفه فريق قاسم باشا بنتيجة 2 – 1، بعد أن سجل هدف الفوز فى الدقيقة قبل الأخيرة على نهاية المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الموسم الحالى من الدوري التركي.

حرص النجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك والمعار إلى فريق جالطة سراى التركى، على الاحتفال بعيد الحب، من خلال رسالة بعثها إلى زوجته بعد انتهاء مباراته الأخيرة التي شهدت تسجيله هدف الفوز بآخر دقيقة قاد بها فريقه لصدارة الدورى.

وتصدر جالطة سراى ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق فناربخشة الوصيف والذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط.

وسجل مصطفى محمد 3 أهداف فى أول 3 مباريات له فى الدوري التركي كأول لاعب فى جالطة سراى منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي حاليا فى عام 2017.

مصطفى محمد رفع رصيده التهديفى مع جالطة سراى إلى 4 أهداف فى جميع المسابقات منهم 3 فى الدوري التركي بشباك كلا من باشاك شهير، فناربخشة وأخيرا قاسم باشا كما سجل هدف فى كأس تركيا بمرمى فريق ألانيا سبور.

وبات الدولى المصري مصطفى محمد لاعب جالطة سراى أول لاعب مصرى يسجل 4 أهداف متتالية فى أول أربعة لقاءات يشارك فيها عبر التاريخ بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد وانتهت بهدفين مقابل هدف.



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