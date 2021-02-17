شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ أحمد بلال: "مينفعش تقول معنديش وقت اتفرج على مصطفى محمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بدعم ومساندة مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "مصطفى محمد راكب قطر اكسبريس وجالطة سراى المحطة الأولى، وأتمنى أن يصل للمحطة الأخيرة لأنه حتماً سيكون فى أفضل ناد وهو يستحق ذلك".

ويضيف شوبير: "بلاش يا جماعة نغمة أهلى وزمالك مع المحترفين، مصطفى محمد لازم الكل يسانده لإنه بيمثل مصر وهيفيد منتخب مصر، أنا بحب أحمد بلال جدا وهو من الناس المؤدبين ومينفعش يفضل يتكلم على مصطفى محمد كتير، لازم يا بلال تساند مصطفى محمد ومينفعش تقول معنديش وقت اتفرج عليه لأ اتفرج عليه يا بلال لأن إنت لما كنت محترف فى تركيا كنا بنتفرج عليك وندعمك ونساندك".

وأكمل شوبير: "بعيداً عن أحمد بلال لأنه لا ينطبق عليه الكلام اللى هقوله ده، فى ناس بقى واخدينها هزار عشان التريند ولازم نقولهم كفاية بقى كلامكو بقى بايخ وضحكنا عليه شوية بس خلاص الإفيهات بايتة وبوخت واسترخمت وبقى دمها تقيل ياريت تدوروا على الجديد".

واختير المهاجم المصرى مصطفى محمد لاعب فريق جالطة سراى التركى، ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي، بحسب شبكة "sporx" التركية، بعدما نجح لاعب الزمالك المعار في تسجيل هدف الفوز لصالح جالطة سراي في الدقائق الأخيرة أمام قاسم باشا من ركلة جزاء، ليقود فريقه للفوز على قاسم بهدفين مُقابل هدف.

مصطفى محمد هو اللاعب الوحيد من صفوف جالطة سراي الذي تواجد في التشكيل المثالي للدوري التركي، ويعاونه في الهجوم مهاجم إيفرتون السابق وبشكتاش الحالي سينك توسون.