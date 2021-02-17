شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى عنده فرقتين وموسيمانى لازم يمنح محمد شريف فرصة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الإعلامى أحمد شوبير على أداء فريق الأهلى فى مباراته الأولى بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، موجهاً عتاب للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر بسبب مهاجمة محمد شريف، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام المريخ السودانى، لم نشعر بغياب على معلول لأن محمود وحيد قدم مباراة كبيرة رغم ابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة".

ويضيف شوبير: "ظهرت بعض المكاسب للأهلى أبرزها أن الفريق الأحمر يملك فريقين على أعلى مستوى والروح حلوة بين اللاعبين، لكن تأخير الفوز أمر سيئ لأن بعض المباريات ممكن تتعقرب، هدف قفشة مثلا سهل وكان ممكن لو الحارس مميز يخرجه والحارس يتحمل مسئولية هدفين من الثلاثة التى سكنت شباكه".

وأكمل شوبير: "إضاعة الأهداف السهلة ظاهرة غريبة لازم موسيمانى يشوف حل للمسة الأخيرة للاعبين، ولازم نشيد بالشناوى اللى عالطول ذهنه حاضر وشال كورتين من أصعب ما يكون، وعجبتنى تغييرات موسيمانى كان عايز يرجع الثقة لمروان ويقول لأكرم توفيق متشكرين على مجهودك معايا فى كأس العالم وأنا بحب أشوف سعد سمير فى الملعب".

وتابع شوبير: "عتاب بس لموسيمانى إدى محمد شريف 25 دقيقة على الأقل الولد يستاهل ورغم إنك إديته 7 دقايق بس إلا إنه اتحرك واشتغل وكانت ليه ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100%".

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب نادى المريخ السودانى فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء الهدف الأول للفريق الأحمر عن طريق محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 57، بينما سجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 63، وجاء الهدف الثالث للأهلى عن طريق اللاعب والتر بواليا، فى الدقيقة 71 ليسجل أول أهدافه مع الأهلى منذ انضمامه في يناير الماضى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادى الأهلى إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى الذى يحتل المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ثم فيتا كلوب بدون رصيد وكذلك المريخ السودانى.