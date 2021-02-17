شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد فوز الأهلى على المريخ: الجاى أفضل.. ومبروك لجماهيرنا العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على المريخ السودانى وحصد أول ثلاث نقاط، فى مشوار الدفاع عن لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا والسعى نحو البطولة العاشرة فى تاريخ النادى، مهنئا جماهير النادى بالفوز المستحق.



كهربا

ونشر كهربا، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من احتفاله بالهدف الذى أحرزه فى مرمى المريخ، أتبعها قائلا: "‏الحمد لله على الفوز والجاى أفضل.. ومبروووك لجماهيرنا العظيمة".





وحقق الأهلى فوزا مهما وغاليا فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التغلب على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وشهدت تألق النسور الحمر واعتلاء المجموعة، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى الوصيف.

وخرج الأهلى بالعديد من المكاسب التى حققها فى المباراة بعد حصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات واعتلاء صدارة مجموعته، وعودة أكثر من لاعب للتألق، وتسجيل الأهداف، بخلاف منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، ولعل أبرز المشاهد التى حدثت فى المباراة، تألق جونيور أجايى فى أول مشاركة أساسية مع الأهلى منذ الإصابة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الأخيرة، والتى غاب بسببها فترة طويلة، كما ظهر محمود وحيد بشكل جيد فى الجبهة اليسرى ونجح فى إقناع الجهاز الفنى بقدراته فى تعويض غياب الثنائى على معلول وأيمن أشرف.

كما كانت مباراة المريخ، شاهدة على تسجيل والتر بواليا أول أهدافه الرسمية بقميص الأهلى منذ الانضمام لصفوفه فى يناير الماضى، بعدما استلم تمريرة رائعة من عمر السولية فى الدقيقة 70 وسجلها ببراعة فى شباك منجد النيل حارس مرمى الفريق السودانى.

أيضا شهدت المباراة عودة الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمود كهربا للتسجيل بعد غياب طويل، ابتعد فيه الثنائى عن تسجيل الأهداف، وهى من المكاسب المهمة، والتى ستكون دافع كبير للثنائى على استعادة مستواهما المهود والتألق رفقة النسور الحمر.