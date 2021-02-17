الأهلى مشيدا بأداء الشناوى: يقدم أفضل ما لديه.. حراسة المرمى فى أمان

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القاهرة - سامية سيد - أشاد النادى الأهلى بأداء حارسه الأول محمد الشناوى، فى مباراة المريخ السودانى التى أقيمت أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى، ونشر الحساب الرسمى للأهلى على "تويتر"، صورة لمحمد الشناوى خلال المباراة وعلق قائلا: "يستمر بتقديم أفضل ما لديه.. حراسة المرمى فى أمان للمباراة الثالثة على التوالى بدورى الأبطال".



حساب الاهلى على تويتر

وظهر محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى بدائرة منتصف ملعب استاد القاهرة خلال مباراة فريقة أمام المريخ السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك على طريقة الحارس الألمانى نوير قائد فريق بايرن ميونخ خلال مباراة الأخير أمام الأهلى بكأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت فى قطر وحقق خلالها الأحمر المركز الثالث.



محمد الشناوى خلال المباراة

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق أفشة فى الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الأهلى بالهدف الثالث فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.