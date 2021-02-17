صحيفة تركية: فالكاو يتسبب في أزمة بجالاتا سراي.. ومصطفى محمد سببها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير صحفية تركية، وجود أزمة بين فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي وراديميل فالكاو مهاجم الفريق في الفترة الحالية، بسبب عدم مشاركة الأخير في المباريات.

صحيفة فاناتك التركية نشرت تقريرًا تطرق للحديث عن لأمر، في ظل عدم مشاركة المهاجم الكولومبي في المباريات سوى لمدة 36 دقيقة خلال آخر 109 يومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء في نادي جالاتا سراي منحوا فالكاو الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد تأكد شفاءه من الإصابة التي لحقت به خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن فالكاو عقد جلسة مع تريم خلال الأيام الماضية، حيث قال خلالها المهاجم الكولومبي: "لا أريد أن أتعرض للإصابة مجددًا، لن أشارك في أي مباراة إلا بعدما أصبح جاهزًا بنسبة 100%".

وأضافت الصحيفة أن تريم استبعد فالكاو من حساباته بشكل كامل في الفترة الحالية، على الرغم من محاولاته السابقة لإعادته لمستواه المعروف من جديد ولكن دون جدوى.

واختتمت فاناتك تقريرها بالإشارة إلى أن المدرب التركي المخضرم أصبح لا يهتم بأمر فالكاو كثيرًا في ظل تعاقده مع مصطفى محمد من الزمالك والذي أصبح عنصرًا أساسيًا ورئيسيًا في الفريق.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد نجح في تسجيل أربعة أهداف منهم ثلاثة في الدوري التركي الممتاز مع جالاتا سراي، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في يناير الماضي ومشاركته في أربع مباريات متتالية.