أسطورة مانشستر يونايتد يشيد بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعدما قاد الأخير فريقه للفوز على لايبزيج الألماني أمس الثلاثاء.

واستطاع صلاح أن يسجل في فوز ليفربول على لايبزيج في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (2-0) ضمن ذهاب مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، محمد صلاح سيكون أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إنه يمتلك إمكانيات عالية جدًا عليه الحفاظ عليها".

وأضاف :"بالنسبة لي أفضل اللاعبين لا يتعلق مستواه بموسم واحد أو موسمين، بل يتعلق بالحفاظ عليه على مدار ثلاثة أو أربعة أو خمسة مواسم وهو يفعل ذلك".

وأنهى :"صلاح سيصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، هو هدافًا ويمتلك مستويات هائلة".

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 24 جولة بتسجيله 17 هدفًا متفوقًا على برونو فيرنانديز بثلاثة أهداف.

وسبق وأن حقق صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين وتحديدًا خلال موسمي (2017 - 2018) و (2018 - 2019).