بالمواعيد والقنوات.. قمة مصرية وصدامات أوروبية بين مباريات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات القوية والهامة، والتي ستكون أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي في دوري We المصري، إلى جانب مواجهتين بدوري أبطال أوروبا ومثلهما في الدوري الإنجليزي.

ويرصد يلا كورة أبرز مباريات اليوم في السطور التالية بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

02:30م - المقاولون العرب وأسوان - أون تايم سبورتس 1

05:00 - سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري - أون تايم سبورتس 2

05:00م - الإنتاج الحربي وغزل المحلة - أون تايم سبورتس 3

07:30م - الزمالك والإسماعيلي - أون تايم سبورتس 1

دوري أبطال أوروبا

10:00م - إشبيلية وبوروسيا دورتموند - بي إن سبورتس 1

10:00م - بورتو ويوفنتوس - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي

08:00م - بيرنلي وفولهام - بي إن سبورتس 4

10:15م - إيفرتون ومانشستر سيتي - بي إن سبورتس 3

الدوري الإسباني

08:00م - ليفانتي وأتلتيكو مدريد - بي إن سبورتس 3