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بالمواعيد والقنوات.. قمة مصرية وصدامات أوروبية بين مباريات اليوم الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات القوية والهامة، والتي ستكون أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي في دوري We المصري، إلى جانب مواجهتين بدوري أبطال أوروبا ومثلهما في .

ويرصد يلا كورة أبرز مباريات اليوم في السطور التالية بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.

02:30م - المقاولون العرب وأسوان - أون تايم سبورتس 1

05:00 - سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري - أون تايم سبورتس 2

05:00م - الإنتاج الحربي وغزل المحلة - أون تايم سبورتس 3

07:30م - الزمالك والإسماعيلي - أون تايم سبورتس 1

10:00م - إشبيلية وبوروسيا دورتموند - بي إن سبورتس 1

10:00م - بورتو ويوفنتوس - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي

08:00م - بيرنلي وفولهام - بي إن سبورتس 4

10:15م - إيفرتون ومانشستر سيتي - بي إن سبورتس 3

08:00م - ليفانتي وأتلتيكو مدريد - بي إن سبورتس 3

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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