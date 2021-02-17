شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد فتح ملف ضم حارس مرمى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملف تدعيم حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما عاد هذا الملف لطرح نفسه عى سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء، فرغم اتفاق الجميع في القلعة الحمراء والشارع الكروي المصري بصفة عامة على أن محمد الشناوي حارس الفريق هو الأفضل داخل الكرة المصرية وربما الأفريقية الفترة الماضية، إلا أن هناك أصوات في النادي طالبت خلال الفترة الماضية بضرورة ضم حارس مرمى جديد للفريق من أجل تدعيم هذا المركز وحتى يكون الحارس الثاني على قدر من المسئولية والكفاءة، خاصة بعدما أظهرت الفترة الماضية أن مستوى على لطفى حارس الفريق الثاني في تراجع ويحتاج مزيدا من الوقت.

واكتسح الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

وترغب لجنة التخطيط للكرة في الأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف إنه من الضروري ضم حارس مرمى على مستوى عالً من الكفاءة ليكون بديلاً جيداً لمحمد الشناوي الفترة المقبلة خاصة وأن الجهاو الطبي للأهلي طرح مؤخراً فكرة إراحة الشناوي في بعض المباريات وعدم الدفتع به في جميع المباريات بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منا الحارس العملاق هذه الفترة.