شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام عاشور يسجل أسرع هدف فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن حسام عاشور لاعب النادى الأهلى من إحراز أسرع هدف فى تاريخ القلعة الحمراء، خلال مباراة الفريق مع طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين موسم 2009/2010 واستطاع عاشور "مسمار الأهلى" أن يسجل الهدف الوحيد لفريقه بعد مرور 34 ثانية من أحداث المباراة، بعد أن مررها له محمد أبو تريكة، ليسددها من وسط الملعب فى مرمى الفريق العسكرى، ليسجل عاشور أسرع هدف فى تاريخ الأهلى.

قضى حسام عاشور 16 عامًا تحت مظلة النادى الأهلى، حصد خلالها العديد من البطولات والألقاب الجماعية والفردية، وذلك قبل أن يكتب تتر النهاية بطريقة دراماتيكية، بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا، وأدت لسحب كافة الامتيازات التى عرضت على اللاعب من أجل عدم تجديد تعاقده وإعلان اعتزاله من بوابة القلعة الحمراء، قبل أن يتراجع اللاعب ويقرر الاستمرار فى الملاعب.

حسام عاشور صنع تاريخه داخل جدران النادى الأهلي بالأداء الرجولى والحرص والخوف على اسم وكيان المارد الأحمر، ولم تكن الأهداف هى سر شهرته وسط جمهور الفريق الأحمر، حيث لم يتمكن عاشور إلا إحراز 3 أهداف طوال تاريخه مع الأهلى، وهو عدد قليل جدًا بالنسبة لعطاء اللاعب.

أول هدف أحرزه حسام عاشور بقميص الأهلى فى مسابقة الدورى الممتاز كان فى 17 ابريل 2006 فى شباك أسمنت أسيوط بالدقيقة 94، وانتهى اللاقاء حينها بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0.

ثانى أهداف حسام عاشور سُجلت فى شباك الإسماعيلى بتاريخ 1 نوفمبر 2007، باللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرزه عاشور فى الدقيقة 22، وأحرز هدف تعادل الدراويش حينها محمد حمص.