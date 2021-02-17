شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك يتحدى الإسماعيلى فى كلاسيكو أولاد العم على ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التي يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الابطال الافريقى، بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وشهد أخر ظهور للفارس الأبيض ببطولة الدوري فوزاً على زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الأسبوع الثانى عشر للمسابقة ، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة، الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ، على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح والبقاء في القمة وتوسيع الفارق مع الأهلي الذي يمتلك 21 نقطة ومؤجل له 3 لقاءات ، كما أن مباراة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل السفر للسنغال في 20 فبراير الجارى لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري التي يرغب الفارس الأبيض في تحقيق اول فوز بدور المجموعات خلالها لتعويض التعادل أمام بطل الجزائر.

ويفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، الدفع بسيف الجزيرى لقيادة الهجوم أمام الدراويش، مع عودة مروان حمدى لمقاعد البدلاء، خاصة وإن الأخير لم يقدم المستوى المطلوب خلال مواجهة مولودية الجزائر، كما يدرس باتشيكو إراحة احمد سيد زيزو لتجهيزه لموقعة بطل السنغال.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى مكون من :"محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى".

في المقابل طالب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات والخروج من الكبوة التي يمر بها بأسرع وقت، لعدم التعمق في الخطر الذي يلتف حول رقبته، وتجنب شبح الهزائم الذي يلاحقه فلم أي يحقق أي فوز في 2021 سوى على لافيينا بالكأس.

ويفتقد الاسماعيلى جهود عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة وهم باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ومحمد بيومى ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".