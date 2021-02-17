شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة المريخ ويبدأ التفكير فى مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف مباراة المريخ السوداني التي أقيمت أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز النسور الحمر بثلاثية نظيفة اعتلى بها صدارة مجموعته.

واكتسح الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

وبدأ موسيماني التركيز في مباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير الاسبوع المقبل في الجولة الثانية، حيث تقرر سفر الأهلى إلى تنزانيا بطائرة خاصة من أجل مواجهة فريق سيمبا في الجولة الثانية التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الأهلي النسخة الأخيرة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي القرن قبل أن يحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في مونديال الأندية الأخير بقطر ليُكرر إنجاز 2006 عندما حصد نفس الميدالية.

واقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده ، وينتهي عقد معلول مع الأهلي فى 2022 وتوصل معه مسئولو النادى لاتفاق للتمديد حتى ينتهي 2024 وسيتم التوقيع رسمياً فى غضون الأيام المقبلة ، وشهدت الفترة الماضية تمديد إدارة الأهلي عقود أكثر من لاعب، فى مقدمتهم، محمد الشناوى، على لطفي، محمد شريف، ديانج، وأكرم توفيق.