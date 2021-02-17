شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون العرب يغسل أحزان وداع الكأس أمام أسوان بالجبل الأخضر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في خمسة لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 الف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل يسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام أسوان مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، ومحمد سالم".

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء المقاولون العرب بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".