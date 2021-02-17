شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى .. الجزيرى فى الهجوم وزيزو بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الاسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى مكون من :"محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى".

ومن المتوقع ان يحتفظ البرتغالي باتشيكو باحمد سيد زيزو علي مقاعد البدلاء اليوم بعد تراجع مستواه الفني مؤخرا.

الفارس الأبيض يدخل لقاء الليلة بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الابطال الافريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة، الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ، على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.