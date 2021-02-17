ماذا قال جوردان هندرسون بعد فوز ليفربول على لايبزج بدوري الأبطال؟

أعرب جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالفوز الثمين لفريقه على لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا. وتغلب ليفربول على لايبزج مساء الثلاثاء في العاصمة المجرية بودابست ليضع الفريق قدمًا في دور الثمانية للبطولة. وقال هيندرسون في تصريحات إعلامية بعد المباراة : “كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. مباراة صعبة ، ونشعر بالسعادة للنتيجة النهائية”. وأضاف : “من البداية إلى النهاية. ضغطنا دفاعيا بشكل جيد حقًا واستعدنا الكرة. حققنا فوزًا جيدًا ولكننا حسمنا نصف المهمة فقط”. وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزج : “قدمنا مباراة استثنائية في الشوط الثاني ولكننا ارتكبنا خطأين كبيرين ، وفريقنا نال العقاب على الخطأين”.

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