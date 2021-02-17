الحكم مايك دين يتجاوز تهديدات القتل ويستعد للظهور في الدوري الاتجليزي من جديد

سيستأنف الحكم مايك دين إدارة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد أن فضل الغياب عن الجولة الماضية بعد أن تلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل عقب قرارات طرد مثيرة للجدل.
وسيدير دين مباراة بيرنلي أمام وست بروميتش ألبيون في ملعب تيرف مور.
وتعرض دين لانتقادات لطرده يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال هزيمة مذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد وأيضًا لإشهار بطاقة حمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك خلال تعادل سلبي أمام فولهام.
وطرد بدناريك بسبب مخالفة ضد أنتوني مارسيال مهاجم يونايتد بينما طرد سوتشيك بعدما بدا أنه اعتدى بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.
وتم إلغاء العقوبتين بعد قبول طعن الناديين.
وطلب الحكم البالغ من العمر 52 عامًا من المسؤولين عدم تكليفه بإدارة أي مباراة في الجولة التالية من الدوري الممتاز لكنه أدار لقاء ليستر سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء.
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