جمهور الهلال السعودي يطالب بالتعاقد مع مدرب ليفربول

انتشر خلال الساعات الماضية وسمًا عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كان بعنوان “كلوب مطلب هلالي”، حيث طالبت من خلاله جماهير الهلال السعودي بالتعاقد مع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

وكانت إدارة الهلال قد أنهت عقد لوشيسكو، بعد الخسارة من ضمك بهدف دون رد، في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى البرازيلي روجيرو ميكالي.

وتصدر هاشتاق “يورجن كلوب مطلب هلالي” الترند السعودي في الساعات الماضية، حيث أبدت من خلاله جماهير الهلال بالتعاقد مع يورجن كلوب، الذي لا يعيش أفضل أيامه مع ليفربول، بعد خسارته العديد من النقاط في الفترة الماضية، وابتعاده بنسبة كبيرة عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ورغم انتشار الوسم، إلا أن التعاقد مع كلوب يُعتبر أمرًا من المستحيلات في الوقت الحالي، لاسيما وأن المدرب الألماني أعلن استمراره في منصبه مع ليفربول، كما أن العديد من التقارير أكدت أنه يخطط لتدريب منتخب ألمانيا بعد انتهاء مرحلته مع الريدز.

ويقود ميكالي الهلال خلال المباراة المقبلة أمام الاتفاق في الجولة 19 من الدوري السعودي، ويحتل الزعيم حاليًا المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.