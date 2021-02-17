شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: جمهور الأهلي تنمر على طارق يحيى «عشان وزنه زايد من تحت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالدالغندور نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق ان طارق يحيي لاعب الابيض السابق من اكثر اللاعبين الذين تم التنمر عليهم من جماهير الاهلي

وكشف الغندور في تصريحات تليفزيونية ان اكثر من ٣٠ الف مشجع من جماهير الاهلي كانوا يتنمرون على طارق يحيي ويقومون بالهتاف ضده في المدرجات بسبب وزنه اللي «زايد من تحت»

وقال الغندور الزيادة من تحت دي طبيعة جسم طارق يحيي ورغم ذلك الحمهور الاحمر كان يتنكر عليه