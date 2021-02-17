شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: اللعب للزمالك شرف وجمهور النادي فوق رأسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتز اينو لاعب ناديي الاهلي والزمالك السابق انه محظوظ باللعب لأكبر ناديين في افريقيا الاهلي والزمالك.

واكد في تصريحات مع الاعلامي احمد جمال عبر فضائية الحدث اليوم: الزمالك فريق كبير ويحظي بشعبية كبيرة مثله مث الاهلي موكدا انه دائما ما يتحدث عن الزمالك بمنتهي الفخر والاعتزاز.

واكد ان جمهور الزمالك جمهور عظيم مثل جمهور الاهلي والاثنان معًا يمثلان القاعدة الكبيرة للكرة المصرية.

وقال جمهور الزمالك فوق راسي ولا أستطيع أن أنكر منهم لانهم صنعوا اسم اينو.