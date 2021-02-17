شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: جاء اليوم الذي نقول فيه الزمالك المتصدر والإسماعيلي الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الاعلامي احمد جمال مقدم برنامج في الجول حزنه عما آل إلية حال نادي الإسماعيلي وتدهور نتائجه وتذيله لقاع جدول الترتيب.

وقال جمال: لا اصدق انه جاء اليوم الذي نقول فيه ان الزمالك المتصدر سيواجه الاسماعيلي الأخير بجدول الدوري.

وطالب جمال رموز وأبناء وقدامي قلعة الدراويش بالتكاتف خلف ناديهم لانتشاله من كبوته.

وتابع: نحن على موعد مع وجيه كروية دسمة اليوم في مباراة الابيض امام الاسماعيلي.