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إعلامي: جاء اليوم الذي نقول فيه الزمالك المتصدر والإسماعيلي الأخير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الاعلامي احمد جمال مقدم برنامج في الجول حزنه عما آل إلية حال نادي الإسماعيلي وتدهور نتائجه وتذيله لقاع جدول الترتيب.

وقال جمال: لا اصدق انه جاء اليوم الذي نقول فيه ان الزمالك المتصدر سيواجه الاسماعيلي الأخير بجدول الدوري.

وطالب جمال رموز وأبناء وقدامي قلعة الدراويش بالتكاتف خلف ناديهم لانتشاله من كبوته.

وتابع: نحن على موعد مع وجيه كروية دسمة اليوم في مباراة الابيض امام الاسماعيلي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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