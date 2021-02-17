شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا : الزمالك بيخسر من الفرق الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارجع تامر عبدالحميد دونجا لاعب نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق تدهور وتراجع نتائج الزمالك امام الفرق الصغيرة لاستهتار اللاعبون والجهاز الفني بالفرق الصاعدة حديثا او الفرق الصغيرة

وقال دونجا في تصريحات مع الاعلامي احمد جمال ببرنامج في الجول : الزمالك مشً بيخسر غير من الفرق الصغيرة وقال دائما ما يفقد الواد الابيض نقاط سهله امام فرق مصغرين ومتوسطة المستوي وبالتالي يؤثر ذلك سلبيا علي منافسته علي لقب الدوري