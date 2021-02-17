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دونجا: ساسي أهم لاعب في الزمالك ولازم يجدد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب تامر عبدالحميد دونجا لاعب خط الوسط السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر اللجنة الثلاثية وادارة الكرة بنادي الزمالك بسرعه التجديد لفيرجاني ساسي صانع العاب الفريق.

وقال دونجا في تصريحات مع الإعلامي أحمد جمال ببرنامج «في الجول» إن ساسي من أهم اللاعبين بالفريق حاليا واستمراره مهم جدا للأبيض هذا الموسم من أجل التركيز في المنافسة علي الدوري ودوري الأبطال.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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