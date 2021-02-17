شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم رمضان صبحي للزمالك الموسم المقبل؟.. دونجا يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد تامر عبدالحميد دونجا لاعب نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق ان الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك يحتاج لضم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في الموسم المقبل

وتمني دونجا ان تنجح اللجنة المسؤولة عن الزمالك في التفاوض مع بيراميدز لضم رمضان في حالة وجود نية لديهم لبيعه

وقال دونجا في تصريحات مع الاعلامي احمد جمال في برنامج في الجول عبر فضائية الحدث ان انتقال رمضان صبحي للزمالك من عدمه يتوقف فقط على المقابل المادي لشراءه وقيمة عقده مع الزمالك

وعلي المستوي الفني قال دونجا الزمالك يحتاج لرمضان فضلا عن ان انضمامه للأبيض سيساعده على التألق اكثر وسيمنحه دفعة معنوية كبيرة لفضل جماهير للزمالك