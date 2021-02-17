شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الأربعاء 17 / 2 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فريقا الزمالك والاسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، وهى المباراة التي يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الابطال الافريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

أخر ظهور للزمالك والاسماعيلى فى الدوري

وشهد أخر ظهور للفارس الأبيض ببطولة الدوري فوزاً على زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الأسبوع الثانى عشر للمسابقة ، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري.

موقف الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

باتشيكو يبحث عن الفوز فى البروفة الاخيرة قبل موقعة السنغال

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح والبقاء في القمة وتوسيع الفارق مع الأهلي الذي يمتلك 21 نقطة ومؤجل له 3 لقاءات ، كما أن مباراة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل السفر للسنغال في 20 فبراير الجارى لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري التي يرغب الفارس الأبيض في تحقيق اول فوز بدور المجموعات خلالها لتعويض التعادل أمام بطل الجزائر.

يوفيتش يبحث عن تصحيح المسار المحلى

في المقابل طالب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات والخروج من الكبوة التي يمر بها بأسرع وقت، لعدم التعمق في الخطر الذي يلتف حول رقبته، وتجنب شبح الهزائم الذي يلاحقه فلم أي يحقق أي فوز في 2021 سوى على لافيينا بالكأس.

التشكيل المتوقع للزمالك والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى مكون من :"محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى".

ويفتقد الاسماعيلى جهود عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة وهم باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ومحمد بيومى ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".