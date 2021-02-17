صلاح وتريزيجيه والنني مهددون بالغياب عن معسكر المنتخب الوطني مارس (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة ديلي ميل البريطاني، عن اعتزام الأندية الإنجليزية بتقديم طلبا رسيما لرابطة الدوري الإنجليزي بإعفاء لاعبيها المقرر سفرهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال شهر مارس المقبل، من إجراءات كورونا عند العودة للبريميرليج والتي تتطلب خضوع اللاعبين داخل الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وأكد الموقع الإنجليزي في تقريره المطول، من المقرر أن يخرج لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز في مهام دولية الشهر المقبل، وتأمل الأندية أن يتمكن لاعبوها من تجنب الحجر الصحي عند عودتهم، خاصة وأن ضوابط إجراءات كورونا تجبر اللاعبون للخضوع داخل الحجر الصحي إذا سافروا إلى أي دولة تابعة للقائمة محظورة من قبل المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى حتى الآن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم السماح للاعبي كرة القدم بالتوجه إلى البلدان المدرجة في القائمة الحمراء، خاصة وأن كما هو الحال أن قيود السفر الحكومية تعني أن اللاعبين سيُطلب منهم عزل أنفسهم في فندق لمدة 10 أيام عند عودتهم من الواجب الدولي إذا سافروا إلى دولة مدرجة في قائمة الممنوعات.

وتابع: أن في الأسبوع الماضي، أصدر، فيفا، إرشادات جديدة تنص على أن الأندية الحكومية لا تضطر إلى إطلاق سراح اللاعبين حيث تكون فترة الحجر الصحي الإجباري لمدة خمسة أيام أو أكثر مطلوبة عند عودتهم.

وقال التقرير، قد تستخدم بعض الأندية قواعد، فيفا، لمنع اللاعبين من الإبلاغ عن أداء الواجب الشهر المقبل ومع ذلك أعرب بعض اللاعبين بشكل خاص للأندية عن تفضيلهم لتمثيل بلدانهم.

وأضاف، لا يوجد حاليا أي استثناء لنخبة الرياضيين العائدين من وجهات القائمة الحمراء، ويبقى أن نرى ما إذا كان المسؤولون الحكوميون سيمنحون لاعبي كرة القدم الإذن بالوفاء بالتزاماتهم الدولية.

وأكد التقرير، أن الأندية تخشى حدوث اضطرابا كبيرا في فرقها بعد انتهاء المباريات الدولية في مارس بسبب اللوائح الحكومية، ومن المقرر أن تستضيف بعض الوجهات المدرجة في القائمة الحمراء، مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراجواي والبرتغال وجنوب إفريقيا، مباريات الشهر المقبل، والتي في ظل الظروف العادية ستترك العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في خطر فقدان المباريات الحاسمة إذا اضطروا إلى الحجر الصحي عند العودة في المملكة المتحدة، ومن اللاعبين الذين سيتأثرون بهذا الأمر، أمثال روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر، جيمس رودريجيز، ديوجو جوتا.