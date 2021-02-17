شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس اللعب مع ناد عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز التفاوض مع أحد شركات التسويق لإقامة مباراة ودية دولية مع الفريق الكروي الاول خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة الفريق الابيض لمواجهة الفرق الاوروبية اسوة بما كان يحدث في السابق .

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة البيضاء فإن الإقتراح الذي تم مناقشته من اجل التأكيد على ان الفريق الابيض يمتلك القدرة على اللعب مع اكبر الاندية في اوروبا