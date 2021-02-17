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الزمالك يدرس اللعب مع ناد عالمي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز التفاوض مع أحد شركات التسويق لإقامة مباراة ودية دولية مع الفريق الكروي الاول خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة الفريق الابيض لمواجهة الفرق الاوروبية اسوة بما كان يحدث في السابق .

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة البيضاء فإن الإقتراح الذي تم مناقشته من اجل التأكيد على ان الفريق الابيض يمتلك القدرة على اللعب مع اكبر الاندية في اوروبا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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