شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × باريس سان جيرمان: هاتريك مبابي يدمر الكامب نو.. وميسي يعود للبيت حزينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة سقوطًا مدويًا على ملعبه في مباراة مرحلة الذهاب من دور ال16 لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد أن خسر على ملعبه بنتيجة 4-1 ضد باريس سان جيرمان في عرض فرنسي برعاية النجم الشاب، كيليان مبابي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 27، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد 5 دقائق فقط من هدف الأرجنتيني بواسطة كيليان مبابي.

وفي الشوط الثاني، سجل باريس هدفين سريعين عن طريق مبابي ومويس كين في الدقيقتين 65 و70، قبل أن يختتم مبابي عرضه الخاص بتسجيل الهاتريك وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 85.

وقدم باريس سان جيرمان مباراة للتاريخ، وكان الأفضل على مستوى التسديد (16 مقابل 12)، والتسديد على المرمى (9 مقابل 4) وصناعة الفرص التهديفية المحققة (6 مقابل 2).

رجل المباراة:

كان عرضًا خاصًا من كيليان مبابي، فصاحب ال22 عامًا قدم مبارة للذكرى في دوري الأبطال من خلاله تسجيله هاتريك في ملعب كامب نو، معقل برشلونة.

مبابي خاض 15 إلتحامًا (ربح 12)، سدد 6 مرات (4 على المرمى)، راوغ 9 مرات بنجاح (نفس عدد مراوغات لاعبي برشلونة مجتمعة) وصنع 4 فرص تهديفية وأحتفظ بكرة المباراة التي ستكون من ضمن الأبرز في مسيرته اللامعة.

أبرز الأرقام والإحصائيات

كيليان إمبابي (111 هدف) أصبح ثالث أفضل هداف لـ باريس سان جيرمان في جميع البطولات، متجاوزًا بوليتا (109). فقط إدينسون كافاني (200) وزلاتان إبراهيموفيتش (156) سجلا أكثر مع النادي الباريسي.

من اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في دوري الأبطال، كيليان إمبابي سجل أعلى نسبة من أهدافه خارج أرضه (70.8%: 17 من 24).

باريس سان جيرمان سجل في كل من مبارياته الـ20 الأخيرة خارج أرضه في دوري الأبطال، فقط ريال مدريد (22 مباراة، 2010-2014) حقق رقم أطول في تاريخ البطولة.

- ليونيل ميسي سجل للسنة الـ17 على التوالي في دوري الأبطال (من 2005 إلى 2021)، ليعادل رقم راؤول القياسي (1995-2011).

هذه هي أول مرة يسجل فيها فريق زائر 4 أهداف على ملعب كامب نو في دوري الأبطال منذ خسارة برشلونة 4-0 ضد دينامو كييف في عام 1997.

كيليان مبابي هو أول لاعب زائر يسجل هاتريك في ملعب كامب نو منذ دييجو فورلان مع فياريال في عام 2005 في الدوري الإسباني، وهو الأول في دوري الأبطال منذ الأسطورة الأوكراني أندريه شيفشينكو في 1997.