شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يكشف حقيقة خلافه مع أحمد عبدالغني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ابراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، حقيقة خلافه مع أحمد عبدالغني، هداف حرس الحدود السابق.
وقال ابراهيم سعيد خلال ستوديو المصري اليوم لمباراة الأهلي والمريخ:«عبدالغني أخي ولا يوجد خلاف بيننا».
وأوضح:«ربما اختلفنا بعض الشئ في وجهات النظر ولكن يبقى الاحترام والصداقة بيننا».
ورد عبدالغني قائلا:«علاقتي بإبراهيم سعيد ناجحة ومميزة على المستوى لااخوي والعملي وهناك من يكره رؤية أي شئ ناجح»
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