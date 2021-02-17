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إبراهيم سعيد يكشف حقيقة خلافه مع أحمد عبدالغني (فيديو) ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ابراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، حقيقة خلافه مع أحمد عبدالغني، هداف حرس الحدود السابق.

وقال ابراهيم سعيد خلال ستوديو المصري اليوم لمباراة الأهلي والمريخ:«عبدالغني أخي ولا يوجد خلاف بيننا».

وأوضح:«ربما اختلفنا بعض الشئ في وجهات النظر ولكن يبقى الاحترام والصداقة بيننا».

ورد عبدالغني قائلا:«علاقتي بإبراهيم سعيد ناجحة ومميزة على المستوى لااخوي والعملي وهناك من يكره رؤية أي شئ ناجح»

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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