شكرا لقرائتكم خبر عن آر بي لايبزيج × ليفربول: صلاح يتجاوز سجله التهديفي في الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم ليفربول بشكل كبير نحو بلوغ دور ال8 من دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب العملاق الإنجليزي على آر بي لايبزيج بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب لدور ال16 من المسابقة، وهي المباراة التي استقبلها ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، كمعقل (نظريًا) للفريق الألماني الذي لم يتمكن من اللعب على ملعبه بسبب الإجراءات الإحترازية من جانب الحكومة الألمانية ضد فيروس كوفيد 19.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ليفربول باغت اصحاب الأرض بهدفين خلال 5 دقائق بداية من الدقيقة 53 عن طريق محمد صلاح، ثم في الدقيقة 58 عن طريق ساديو ماني، وبعد خطأين دفاعيين قاتلين من لاعبي الفريق الألماني.

رجل المباراة:

الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد قدم مباراة كبيرة، فكان أكثر من صنع فرص من جانب فريقه (4)، وأكثر من لعب كرات عرضية من جانب فريقه (4)، وقطع الكرة مرتين، وربح كل الإلتحامات الأرضية التي خاضها (2).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

منذ مباراة يورجن كلوب الأولى مع ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2017، الريدز حافظوا على نظافة شباكهم في المسابقة أكثر من أي فريق آخر (18).

يورجن كلوب (42) يقترب من رقم أوتمار هيتسفيلد (47) كأكثر مدرب ألماني يحقق انتصارات في مباريات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لديه 24 هدف في مختلف المسابقات هذا الموسم، أكثر من الموسم الماضي بأكمله (23).

ساديو ماني سجل 20 هدف في المسابقات الأوروبية مع ليفربول، ليُصبح بذلك خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم.

من بين جميع اللاعبِين في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، فقط روبرت ليفاندوفسكي (30) سجل أهدافًا في مختلف المسابقات هذا الموسم أكثر من محمد صلاح (24).