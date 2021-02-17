شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تُشيد بأداء صلاح في معركة لايبزيج بالتشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على استفاقة ليفربول وفوزه الهام على لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على أرض ملعب بوشكاش ضمن جولة ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع ديلي ميل، إن فريق ليفربول تعافي من 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، واستطاع النجم المصري محمد صلاح من تصحيح مسار فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد اخفاقات متتالية في البريميرليج.

أضاف التقرير، أن فريق ليفربول صعب المهمة على الفريق الألماني خلال لقاء العودة نظرا لأنه من الصعب أن يستقبل الريدز ثنائية لتعيدل النتيجة أو ثلاثية لفوز الفريق الألماني على ليفربول وإقصاءه من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال موقع ليفربول، إن الريدز استطاع تحقيق فوز ثمين في المجر، بثنائية نظيفة في شباك لايبزيج الألماني.

وأكد تقرير ميرور البريطاني، عاد فريق المدرب يورجن كلوب إلى مستواه في دوري أبطال أوروبا حيث حقق هدفان من محمد صلاح وساديو ماني فوزًا كبيرًا ليعودوا إلى ملعب أنفيلد في مباراة الإياب. وأضاف التقرير، أن صلاح ساهم بشكل كبير في فوز فريقه سواء بتحركاته داخل المستطيل الأخضر خلال مجريات شوطي اللقاء.