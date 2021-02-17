شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف العالمية عن زلزال سان جيرمان في كامب نو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سطلت الصحف العالمية الرياضية الضوء على لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان الذي سقط فيه البرسا برباعية مذلة على أرضه ملعب كامب نو خلال اللقاء الذي جمع الفريقن في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع آس الإسباني، إن سان جيرمان سحق برشلونة وصعب المهمة عليه خلال دور الإياب المقرر إقامته الأسبوع بعد المقبل، مؤكدا أن الفريق الباريسي أصبح يتملك أفضل لاعبي العالم، متمثلا في كيليان مبابي الذي صنع الفارق واستطاع من ضرب شباك تير شتيجن بثلاثية.

وأكد موقع صحيفة ماركا الإسباني، أن كيليان مبابي دمر برشلونة خلال معركة دوري الأبطال بثلاثية خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس. وقال التقرير الإسباني، قدم كيليان مبابي عرضًا رائعًا لكرة القدم بتسجيله ثلاثية ليقود باريس سان جيرمان إلى فوز حاسم 4-1 على برشلونة. وأضاف التقرير، لم يكن لدى برشلونة إجابة عن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا، والذي سيطر تمامًا على المضيفين بسرعته ومهارته وقوته لتأمين نتيجة قد تجعل إياب الشهر المقبل في باريس المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة. ليونيل ميسي.

وقال موقع ديلي ميل، إن سان جيرمان كتب بنسبة كبيرة آمال برشلونة في بطولة دوري أبطال أووربا خاصة وأن تحقيق ريمونتادا على ملعب حديقة الأمراء صعب للغاية خاصة في ظل مستوى لاعبي البرسا هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان لايحتاج لمجهودات ميسي، فالمدرب، ماوريكو بوكيتينو لا يحتاج إلى ليونيل ميسي في الفريق الباريسي، فلديه كيليان مبابي، أصغر منه بـ11 عاما والآن هو القوة الكروية الأكبر.

وأكد التقرير، بالنسبة لبوكيتينو، كان ذلك انتصارا شهيرا في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، وضد رونالد كومان مرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أحدهما يمتلك مهاجما ثقيلًا، والآخر دفاع مصنوع من الزجاج.