مدحت شلبي يهاجم "كهربا": مينفعش اللى انت بتعمله ده.. ومتخلنيش أفتح في الدفاتر القديمة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامى مدحت شلبى على واقعة لاعب الأهلى محمود عبد المنعم كهربا والمشادة بينه وبين زميله عمرو السولية، خلال مباراة الأحمر أمام المريخ السودانى، فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقال "شلبي" خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2": محمود كهربا فرد ريشه شوية بعد ما جاب جون وقال للاعب المريخ السودانى عبارة ما كان يجب أن يقولها، ثم تدخل زميله عمرو السولية وحدثت المشادة.

ووجه مدحت شلبى حديثه لـ كهربا قائلًا: ما ينفعش يا كهربا.. لازم تبقى لاعب ملتزم مية فى المية مع فريقك ومع الفريق المنافس فيما يتعلق بالسلوكيات، العب بكل ما لديك من قوة ولكن لا تخرج عن النص، لأن ذلك ربما يعرضك إلى كارت ملون فتخسر فرقتك.

وأضاف : مش هزود عن كدة ولكن إذا تكررت منك يا كهربا هنزود ونجيب الدفاتر القديمة كلها.. وانت عارف انا جبتلك حاجات قبل كدة وانت زعلت.. فنرجو الالتزام.