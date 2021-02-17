رضا عبد العال عن مباراة الأهلي و المريخ: ماتش فقير..وفريق مابيعرفش يباصي كوره

الشارقة - اميمة ياسر - قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و أضاف "عبد العال" خلال تصريحات ببرنامج "البريمـو" عبر فضائية "Ten" المباراة كانت فقيرة فنيًا ، كما أن المريخ السوداني فريق متواضع جدًا ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة.

وأشار الي أن تصريحات التونسي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني لم تكن في محلها ، و آداء الفريق اليوم لا يناسب ما صرح به النابي قبل المباراة.