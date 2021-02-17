شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الأربعاء 17/ 2 /2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، وهى المباراة التي يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا أف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ، وشهد أخر ظهور للفارس الأبيض ببطولة الدوري فوزاً على زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الأسبوع الثانى عشر للمسابقة ، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري.

موقف الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى مكون من :"محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى".

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

ويفتقد الاسماعيلى جهود عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة وهم باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ومحمد بيومى ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاربعاء مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.