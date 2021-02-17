شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: ضميت سيف الدين الجزيرى لطنطا مقابل 20 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية السابق، أنه رشح الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري للانضمام لصفوف الزمالك، بناء على رؤية فنية ومتابعة يومية من خلال تحليله لمباريات الدوري على الفضائيات.

وقال السقا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامى مدحت شلبى: "سيف الدين الجزيري تابعته في الدوري التونسي في فريق الأفريقي، وكنت حريصا على ضمه أثناء عملى مع الجهاز الفني لطنطا، وأتم انضمامه للفريق وقتها مقابل 20 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، وكان مبلغا مرتفعا جدا على فريق بإمكانيات طنطا".

وأضاف: "اشترينا الجزيري في طنطا من الأفريقي التونسي بما يوازي 300 ألف جنيه، وبعناه لفريق وادي دجلة مقابل 8 ملايين جنيه، وقتها اقترحت على رئيس نادي طنطا دعم الهجوم بمصطفى محمد لاعب الزمالك المعار حاليا لفريق جالطة سراي، وكان لا يشارك مع الزمالك في هذا التوقيت".

وتابع السقا: "مروان حمدي لاعب جيد لكنه سيستغرق وقتا كبيرا للتأقلم في الزمالك، وهذا ينطبق على أي لاعب كان يتمرن ويلعب تحت قيادة إيهاب جلال، والفارق بين مروان والجزيري، أن الأخير يتشابه مع ستايل لعب فريق الزمالك".

وعلق السقا على أزمة كهربا في مباراة المريخ قائلا: "كهربا لازم يعرف إن مُراقب باستمرار داخل وخارج الملعب، هو يلعب في ناد عظيم وجماهيره عريضة، وأنصحه بضبط النفس في الفترة المقبلة حتى يستفيد الأهلي من إمكانياته".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعد الفوز بثلاثية مساء الثلاثاء هى الثالثة للأهلى فى مستهل مشواره بدور المجموعات، وتعود المناسبة الأولى فى نسخة 1999، عندما تمكن الأهلى من الفوز على شوتنج ستارز النيجيرى فى ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادى محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.

وعاد الأهلى ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001 بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأهلى فى تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداى وسجل أحمد أبو مسلم الهدف الثالث.

وتعد ثلاثية الأهلى مساء الثلاثاء أول ثلاثية نظيفة فى مستهل مشواره بمرحلة المجموعات فى تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.