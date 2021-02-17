مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 17 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة مواجهات قوية تجمع المقاولون العرب وأسوان ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى على ستاد السويس الجديد ومباراة الإنتاج الحربى وغزل المحلة على ستاد الأهلى والسلام وأخيراً مباراة الزمالك والاسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة المقاولون العرب وأسوان

تقام مباراة المقاولون العرب وأسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في خمسة لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز زعيم الثغر على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري كما تخطى عقبة النجوم بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وغزل المحلة

تقام مباراة الإنتاج الحربى وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة عقب وداع كأس مصر بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد في الوقت القاتل بينما شهد أخر ظهور للإنتاج الحربى خسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري ، بينما خسر الفلاحين من سيراميكا بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى وهى المباراة التي يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الابطال الافريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وشهد أخر ظهور للفارس الأبيض ببطولة الدوري فوزاً على زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الأسبوع الثانى عشر للمسابقة ، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.