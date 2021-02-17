شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب تقرير عمرو أنور قبل تفعيل بند شراء مدافع سيراميكا الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، التقرير الفني الخاص باللاعب محمد ناصر مدافع الفريق الأحمر والمعار من سيراميكا مواليد 99، والذى تمت إعارته من قبل ناديه، مع أحقية تفعيل بند شراءه المنصوص في عقد الإعارة.

ونال محمد ناصر ثقة عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، ويشارك بشكل أساسي منذ تجديد إعارته من ناديه، ومن المقرر أن يقدم تقرير عن اللاعب إلى لجنة التخطيطي بالنادي لحسم شراء اللاعب من عدمه.

من جانبه، أبدي مدافع سيراميكا في تصريحات خاصه لـ"الخليج 365" سعادته بثقه وإشادة مدربه عمرو أنور بإمكانياته ودوره خلال المباريات الثلاثة التي شارك بها أمام أندية بيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي، وفازوا بها وتصدروا جدول مسابقة دوري الجمهورية للشباب.

وكشف المدافع الأهلاوي الجديد أنه ينتظر الموعد المقرر أن يحدده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول والخاص بتصعيده للفريق الأول من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للفريق الأول وليكون له دور بقميص النسور الحمر، متمنيا تفعيل بند الشراء في والبقاء في الأهلي أو إعارته عن طريق الأحمر لأي ناد في الدوري الممتاز أو خارج مصر، على أن يعود للقلعه الحمراء من جديد كما حدث مع عدد من اللاعبين.