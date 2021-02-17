ملف الثلاثاء.. سقوط برشلونة.. هدف صلاح.. ثلاثية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

سيد عبد الحفيظ: علي معلول تشعر أنه أهلاوي أباً عن جد

بيراميدز: نتعرض لتجاهل إعلامي

مبابي بعد مباراة برشلونة: قادرين على التسجيل على أي خصم

مدرب المريخ: لم أمتلك الوقت لأستعد للأهلي "بطل أفريقيا وثالث العالم"

كلوب: لسنا سعداء بنتائجنا الأخيرة.. ولكن علينا ألا ننسى سيطرتنا السابقة

أول تعليق من صلاح "رجل مباراة" ليفربول ولايبزج بدوري الأبطال

الزمالك يستهدف الابتعاد خطوة عن الأهلي بزيادة أحزان الإسماعيلي

تحليل رقمي.. هل نجا برشلونة في مباراة الـ29 محاولة أمام باريس؟

عبد الحفيظ: عبرنا 3 عوائق أمام المريخ.. ولقاء سيمبا سيكون صعبًا

تقارير: كاف يقرر إقامة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في 28 فبراير

موسيماني يتحدث عن.. توفيق بواليا.. مقارنة أجيال الأهلي.. والعدل بين اللاعبين

مدرب المريخ السوداني: حاولت تفادي "خسارة كبيرة" أمام الأهلي

بالفيديو.. صلاح يسجل أمام لايبزيج ويعزز رقمه القياسي مع ليفربول

6 دقائق تكفي.. الأهلي يفك طلاسم مرمى المريخ في دوري الأبطال (فيديو)

بالفيديو.. صلاح يسجل وليفربول يضع قدما في ربع نهائي أوروبا بإسقاط لايبزج

مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح برشلونة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أول 3 نقاط في مشوار العاشرة.. الأهلي يقهر المريخ بثلاثية

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. عودة ساسي وبنشرقي

تقارير: جالاتا سراي يفعل بند شرائه مصطفى محمد خلال أشهر

إيهاب جلال ينتقد لاعبي المقاصة