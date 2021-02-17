مبابي بعد مباراة برشلونة: قادرين على التسجيل على أي خصم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أنه من السخيف ربط مستقبله بمباراة، متمنياً عودة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

واستطاع مبابي تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك نادي برشلونة الإسباني، وقيادة فريقه للفوز بنتيجة (4-1) في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: "من السخيف ربط مستقبلي بمباراة، ليس من المنطقي أن أقول لن أستمر لو خسرنا، من الغباء التفكير بهذه الطريقة".

وأضاف: "دائما ما كنت أقول أنا سعيد هنا، هذا القميص قريب إلى قلبي كثيراً، شئ لا أقدر أن أخفيه و دائما أريد أن أعطي الأفضل".

واختتم مبابي تصريحاته: "نحن نلعب برغبة كبيرة ونلعب بروح الجماعة، قادرين على التسجيل على أي خصم، وهذا يعني روح الجماعة، أنا حزين لغياب نيمار وأتمنى أن يعود بأسرع وقت ممكن".