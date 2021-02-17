تأجيل مفاجيء من رئيس الفيفا لزيارة الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها ان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني انفانتينو إلى الجزائر، يومي 21 و22 فبراير الحالي، لموعد لاحق.

وأرجع الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي السبب في هذا التأجيل إلى ” أسباب طارئة خاصة” دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان نفس المصدر كشف أمس الإثنين ان زيارة جياني إنفانتينو للجزائر تندرج ضمن “التقارب بين الاتحادات الأعضاء بما يسمح لرئيس الفيفا بالتباحث مع مسؤولي الكرة الجزائرية حول الأرتقاء بقيم كرة القدم وتطويرها”.

ويسيطر التوتر على العلاقة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة الجزائري على خلفية رفض الوزارة طلب اتحاد الكرة بتعديل لوائحه الأساسية قبل انعقاد جمعيته الانتخابية.