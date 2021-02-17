اخبار الرياضه

تأجيل مفاجيء من رئيس الفيفا لزيارة الجزائر

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها ان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني انفانتينو إلى الجزائر، يومي 21 و22 فبراير الحالي، لموعد لاحق.

وأرجع الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي السبب في هذا التأجيل إلى ” أسباب طارئة خاصة” دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان نفس المصدر كشف أمس الإثنين ان زيارة جياني إنفانتينو للجزائر تندرج ضمن “التقارب بين الاتحادات الأعضاء بما يسمح لرئيس الفيفا بالتباحث مع مسؤولي الكرة الجزائرية حول الأرتقاء بقيم كرة القدم وتطويرها”.

ويسيطر التوتر على العلاقة بين وزارة واتحاد الكرة الجزائري على خلفية رفض الوزارة طلب اتحاد الكرة بتعديل لوائحه الأساسية قبل انعقاد جمعيته الانتخابية.

رئيس فيفا يؤجل زيارته للجزائر! – صور Afp

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مفاجيء من رئيس الفيفا لزيارة الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا