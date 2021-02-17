كومان بعد السقوط المدوي: فرص برشلونة باتت ضئيلة!

اعترف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا. وسجل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود باريس سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة لفوز كبير وتاريخي 4 / 1 على الفريق الكتالوني. وقال كومان ، الذي يمر بفترة عصيبة منذ توليه مسؤولية برشلونة قبل بداية الموسم الحالي ، : “يجب أن نعترف بتفوقهم (سان جيرمان) في هذه المباراة… أظهروا أن فريقهم أكثر اكتمالا من فريقنا”. وأضاف : “الهزيمة 1 / 4 صعبة للغاية. يمكنني الكذب عليكم ، ولكن الهزيمة 1 / 4 على ملعبنا جعلت فرص الفريق قليلة للغاية”.

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