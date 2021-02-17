دافع العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، عبدالعزيز أحمد بغلف، عن نفسه بعد الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية، حول تدخله في تشكيلة الفريق.
وقال بغلف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الكذبة الكبرى .. التي تبناها من قطعت عنه أخبار النادي .. يا تعطوني أخبار يا أشن حرب عليكم ..وسايره في ذلك للأسف بعض الأقلام دون تدبر وتفكير”.
وأضاف عضو شرف النصر الذهبي “بغلف .. يتحكم في تشكيلة النصر!.. قليلًا من العقلانية .. لو كان صحيح لما كان الحسن إحتياطًا.. ولا لعب الخلف في غير مركزه.. اتقوا الله”.
وكان النصر قد تلقى هزيمة موجعة أمام الشباب بأربعة أهداف دون رد في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | عضو النصر الذهبي رافضًا الاتهامات: “كفاكم كذبًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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