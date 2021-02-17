رئيس الشباب السعودي يرد على قرار الايقاف بعد أحداث مباراة النصر

كشفت مصادر مُطلعة أن رئيس نادي الشباب السعودي، خالد البلطان، لم يتقبل قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بالحرمان من دخول مباريات الليوث، على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها ديربي الرياض أمام الجار اللدود النصر.

وأوضحت أن رئيس الشباب توجه اليوم الثلاثاء، إلى مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفقة المهاجم البرازيلي سيبا؛ لحضور التحقيقات أمام لجنة الانضباط والأخلاق، من أجل الاستماع لكافة الأطراف.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت، أمس الإثنين، قرارات صارمة على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها ديربي الرياض، وسط تبادل اتهامات باستخدام عبارات عنصرية، واللغط الذي سيطر على الأجواء خارج الخطوط.

وتم حرمان رئيس الشباب لمدة 15 يومًا، قابلة للتمديد، من حضور المباريات، لحين اكتمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف والفصل في ملف القضية وإصدار القرار، على أن يبدأ سريان مدة الحرمان من تاريخ الإخطار بهذا القرار، في قرار قابل للاستئناف.

كذلك تم إيقاف المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، حسين عبد الغني، لمدة 15 يومًا، قابلة للتمديد، عن مرافقة الفريق الأول في جميع المباريات الرسمية التي يحق لفارس نجد المشاركة فيها، لحاجة لجنة الانضباط إلى مزيد من الوقت لاكتمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف، لحين الفصل في ملف القضية وإصدار القرار، في قرار قابل للاستئناف.

وكان محترف الشباب، سيباستياو دي فيرتاس “سيبا”، قد ظهر في مقطع فيديو، تحدث من خلاله عن أزمة تعرضه لألفاظ عنصرية خلال مباراة الشباب والنصر، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية نظيفة.

وعقب نشر حساب الشباب الرسمي على “تويتر” لمقطع الفيديو، تم حذفه بعد 20 دقيقة تقريبًَا، حيث كشف اللاعب أنه تفاجأ في مباراة النصر بتلفظ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بألفاظ عنصرية، مشيراً إلى أن عبدالغني وصفه بـ”القرد”.

وطالب سيبا خلال الفيديو المحذوف، خالد البلطان رئيس النادي، بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إنصافه، وأخذ جميع حقوقه، مشيراً إلى أنه لا يتمنى أن يضطر أن يرفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأن هذا مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، حسب قوله.

وكان رئيس الشباب، خالد البلطان، قد اتهم حسين عبدالغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف في تصريحات إعلامية أن سيبا هدد بالرحيل عن الدوري السعودي، واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة عدم الحصول على حقوقه.

هذا وأصدر نادي النصر بيانا رسميا للتعليق على ما حدث، نافيا توجيهه أي لفظ عنصري ضد لاعب الشباب، وجاء في البيان “نطالب بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق أمام الشباب، والألفاط المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء اللقاء تجاه حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لكرة القدم، ونؤكد أن ما حدث بعتبر اتهامًا باطلًا ومسيئًا، ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها”.

وأضاف البيان: “نؤكد أن نادي النصر كان ولا زال حريصًا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، شهدنا عقب الخسارة أمام الشباب بـ4 أهداف تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه النصر، وشاهدنا إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه حسين عبدالغني”.

وأنهى النصر بيانه “تبنت بعض وسائل الإعلام الرياضية هذه الادعاءات الباطلة، ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الخطيرة، لماذا لم يبعد حكم المباراة حسين عبدالغني بعد تشاروه مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟ ولماذا اعتذر إداري نادي الشباب أكثر من مرة لحسين عبدالغني والمدرب آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي. يطالب مجلس الإدارة بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن”.