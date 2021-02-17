الكيان الصهيوني يطالب باستضافة مباريات من كأس أمم أوروبا “يورو 2020”

عرضت إسرائيل استضافة مباريات من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) والتي تأجلت لتقام الصيف المقبل، وذلك في حالة عدم سماح الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بإقامتها في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

وقال متحدث بأسم الاتحاد الإسرائيلي للعبة إن بلاده قدمت العرض للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورئيسه أليكساندر شيفرين.

ويهدف (يويفا) إلى إقامة المنافسات في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو في 12 مدينة، بمشاركة 24 منتخب.

ولا يزال الأمر يكتنفه الغموض بشأن ما إذا كان يمكن لقيود السفر التي تفرضها كل دولة، تغيير سيناريو البطولة وهو الأمر الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي للعبة.

واقتربت إسرائيل من إنهاء حالة الإغلاق الثالث في البلاد، كما أنها قامت بالفعل بتطعيم جزء كبير من مواطنيها، بحيث يمكن لمن أخذوا التطعيم أو تعافوا من العدوى المشاركة في الأحداث الرياضية منذ الأسبوع المقبل.