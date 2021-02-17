الدوري السعودي | إدارة الهلال توافق على أولى طلبات روجيرو ميكالي

كشفت مصادر مقربة نادي الهلال السعودي أن المدرب البرازيلي، روجيرو ميكالي، حدد للإدارة الهلالية أولى مطالبه بعد توليه قيادة الفريق خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو.

وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية أن ميكالي طلب من الإدارة توفير أكثر من عنصر لإكمال فريقه المساعد، لتبدي إدارة الهلال استعدادها سريعًا نزولًا عند رغبته، بدايةً بالبحث عن الأسماء المقترحة من قِبل المدرب، وبعدها إتمام التعاقد.

وكانت الروماني لوشيسكو قد تمت إقالته من تدريب الهلال عقب الهزيمة من ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر، شارك اللاعب ناصر الدوسري في تدريبات الهلال، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة الاتفاق يوم الخميس المقبل، ضمن المرحلة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين،

وتعذر دخول الدوسري إلى حصة، الإثنين، بسبب شعوره ببعض الآلام، إذ اكتفى بالحضور في عيادة النادي، قبل أن يمنحه الجهاز الفني، الضوء الأخضر لأداء التمارين الجماعية مع زملائه اللاعبين.

ويحتل الهلال، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.