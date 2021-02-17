شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يهدد كهربا: «هفتحلك دفاترك القديمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الاعلامي مدحت شلبي، محمود كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام المريخ السوداني، بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وقال شلبي عبر أون تايم سبورتس:«كهربا قام بتصرفات استفزازية تجاه لاعبي المريخ السوداني».
وهدد شلبي نجم الأهلي:«لو اللي حصل دة النهاردة اتكرر تاني هطلعلك ملفاتك ودفاترك القديمة يا كهربا».
وواصل:«تصرفات كهربا لا تليق بالنادي الأهلي، واللاعب وضع يده على فمه وأطلق ألفاظ تبدو مسيئة تجاه الفريق الضيف».
وأنهى تصريحاته:«إنت عارف كويس يا كهربا لما فتحتلك دفاترك القديمة حصلك إيه».
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