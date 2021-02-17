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مدحت شلبي يهدد كهربا: «هفتحلك دفاترك القديمة»‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الاعلامي مدحت شلبي، محمود كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام المريخ السوداني، بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال شلبي عبر أون تايم سبورتس:«كهربا قام بتصرفات استفزازية تجاه لاعبي المريخ السوداني».

وهدد شلبي نجم الأهلي:«لو اللي حصل دة النهاردة اتكرر تاني هطلعلك ملفاتك ودفاترك القديمة يا كهربا».

وواصل:«تصرفات كهربا لا تليق بالنادي الأهلي، واللاعب وضع يده على فمه وأطلق ألفاظ تبدو مسيئة تجاه الفريق الضيف».

وأنهى تصريحاته:«إنت عارف كويس يا كهربا لما فتحتلك دفاترك القديمة حصلك إيه».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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