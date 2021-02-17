شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب سان جيرمان بعد اكتساح برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، لاعبيه بالاعتدال، بعد الفوز على برشلونة 4-1، مساء أمس الأول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بوكيتينو، خلال تصريحاته عقب اللقاء، لا يوجد شيء مكتمل، أنا سعيد بالنتيجة لكن يجب التعامل مع الأمر باعتدال شديد.

وحذر بوكيتينو لاعبيه بقوله، لا يزال لدى برشلونة، لاعبين رائعين، وجهاز فني يجب احترامه، لذا لا بد أن نؤدي مباراة الإياب بنفس الكفاءة.

وتابع: تنتظرنا مباراة مهمة ضد موناكو في بطولة الدوري يوم الأحد المقبل، نعلم أننا قدمنا أداء جيدا أمام برشلونة، لكن لا تزال هناك مباراة الإياب في حديقة الأمراء. وأضاف: نبحث في كل مباراة عن التوازن بين الدفاع والهجوم ونسعى للتحسن دائمًا، راض عن مستوى اللاعبين منذ تولي المسؤولية قبل 40 يوما، سنواصل دعم اللاعبين سعيًا لاكتساب هوية خاصة وتحقيق النتائج المأمولة.