شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يفتح النار على كهربا: «مش هيطول في الأهلي كتير» (‏فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح ابراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، النار على محمود عبدالمنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ابراهيم سعيد خلال ستوديو المصري اليوم:«كهربا لو مغيرش من نفسه مش هيطول في الأهلي».

وأوضح:«على كهربا العودة لمستواه المعهود والتحرك كثيراً والاجتهاد من أجل اثبات ذاته، ويعي تماماً أنه يلعب في نادي لا يعرف إلا التتويج بالبطولات».