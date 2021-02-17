ليفربول يوجه رسالة لصلاح بعد معركة لايبزيج (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري، محمد صلاح، عقب تسجيله هدفا في شباك لايبزيج الألماني خلال دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع النادي الإنجليزي، صلاح سجل 7 أهداف في 7 مباريات، ليس خوفو وليس خفرع وأيضا ليس منقرع ولكنه يكتب اسمه بأحرف من ذهب كل ليلة تماما مثل أجداده الفراعنة.

ليفربول يوجه رسالة لصلاح بعد معركة لايبزيج

وكان فريق ليفربول، صالح جماهيره بفوز مستحق على لايزبج الألماني بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، هدف فريقه الأول في شباك لايبزج، خلال اللقاء المقام بينهما حاليا، ضمن دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعدما توقع النجم المصري خطأ مدافع الفريق الألماني الذي أعاد الكرة لزميله بصورة خاطئة ليستغله صلاح، وينفرد بحارس لايبزج ويسدد الكرة على يمين الحارس. وبعد خمس دقائق من هدف صلاح، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الريدز، بعدما انفرد بالحارس ويضعها على يساره.

كان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزج في دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.