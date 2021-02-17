شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم صلاح في معركة ليفربول ولايبزيج في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح على تقييم مميز بعدما قاد فريقه للفوز على لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا. سجل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، هدف فريقه الأول في شباك لايبزج، خلال اللقاء المقام بينهما حاليا، ضمن دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعدما توقع النجم المصري خطأ مدافع الفريق الألماني الذي أعاد الكرة لزميله بصورة خاطئة ليستغله صلاح، وينفرد بحارس لايبزج ويسدد الكرة على يمين الحارس. وبعد خمس دقائق من هدف صلاح، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الريدز، بعدما انفرد بالحارس ويضعها على يساره.

ووفقا لشبكة «هوسكورد» العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78 %. ولم يدخل صلاح في أي صراعات هوائية أو مراوغات، وتدخل على الخصم مرتين.وفقد صلاح الاستحواذ على كرته مرة واحدة فقط، وصوب تسديدتين تجاه المرمى.